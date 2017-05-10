 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК выплатит по 500 сомов в месяц членам ТИК и УИКЦИК выплатит по 500 сомов в месяц членам ТИК и УИКСотрудники УПМ ГУВД г.Бишкек пакет с тикающими часами приняли за бомбуСотрудники УПМ ГУВД г.Бишкек пакет с тикающими часами приняли за бомбу

Что за наглость! Маршрутка проехала на красный свет — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425066-ru.html

Похожие новости

Сбил бабушку, соблазнил и "кинул" девушку — подозревается маршруточник

Красный Полумесяц КР организовал сбор помощи жителям сел, пострадавших от оползня и землетрясений

В Кыргызстане отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца

Техника победы. С чем воевали солдаты красной армии

"Евровидение" в Киеве: Самая длинная красная дорожка в истории конкурса

10 мая 2017, 15:39       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке водитель пассажирского буса №223 проехал на красный свет светофора, не пропустив пешеходов, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033301469'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033301469'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуЧто за наглость! Маршрутка проехала на красный свет — видео очевидца
На видеозаписи видно, как на светофоре желтый сигнал меняется на красный, а люди с двух сторон улицы - женщины и дети - собираются перейти дорогу.
Автомобиль автора видео останавливается у "зебры". В это время мимо проезжает маршрутка, водителя при этом не останавливают ни запрещающий сигнал светофора, ни женщины с детьми у дорожного перехода.
В Управлении патрульной милиции сообщили, что примут меры в отношении водителя этого буса.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум