Что за наглость! Маршрутка проехала на красный свет — видео очевидца

10 мая 2017, 15:39 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке водитель пассажирского буса №223 проехал на красный свет светофора, не пропустив пешеходов, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033301469'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033301469'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуЧто за наглость! Маршрутка проехала на красный свет — видео очевидца

На видеозаписи видно, как на светофоре желтый сигнал меняется на красный, а люди с двух сторон улицы - женщины и дети - собираются перейти дорогу.

Автомобиль автора видео останавливается у "зебры". В это время мимо проезжает маршрутка, водителя при этом не останавливают ни запрещающий сигнал светофора, ни женщины с детьми у дорожного перехода.

В Управлении патрульной милиции сообщили, что примут меры в отношении водителя этого буса.

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