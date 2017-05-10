10 мая 2017, 15:21 Комментарии

Китайское утиное филе пытались провести в Кыргызстан под видом яблок, сообщает пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, накануне в ходе плановых мероприятий сотрудниками Восточной таможни на пункте пропуска "Торугарт" проверен автомобиль с госномерами КР, прибывшие из КНР.

"Согласно представленным товаросопроводительным документам и предварительной информации ввезенный груз значился как яблоки. При проведении таможенного досмотра выгружены 4 ряда коробок с яблоками, за которыми спрятали замороженное утиное филе китайского происхождения. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия, по итогам которых материалы будут переданы в ГСБЭП КР", – говорится в сообщении.