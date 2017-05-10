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Китайское утиное филе пытались провести в Кыргызстан под видом яблок

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kitajs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425065-ru.html

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Таможенники задержали контрабандное китайское мясо

10 мая 2017, 15:21       Комментарии

Китайское утиное филе пытались провести в Кыргызстан под видом яблок, сообщает пресс-служба ГТС.
По данным ведомства, накануне в ходе плановых мероприятий сотрудниками Восточной таможни на пункте пропуска "Торугарт" проверен автомобиль с госномерами КР, прибывшие из КНР.
"Согласно представленным товаросопроводительным документам и предварительной информации ввезенный груз значился как яблоки. При проведении таможенного досмотра выгружены 4 ряда коробок с яблоками, за которыми спрятали замороженное утиное филе китайского происхождения. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия, по итогам которых материалы будут переданы в ГСБЭП КР", – говорится в сообщении.

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