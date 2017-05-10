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В Джалал-Абаде трое парней украли 24 автомобильных аккумулятора

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359594_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425063-ru.html

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10 мая 2017, 15:24       Комментарии

В Джалал-Абаде милиция задержала троих парней, укравших 24 аккумулятора. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в УВД области.
По их данным, все они признали свою вину.
"Выяснилось, что в городе Джалал-Абад подозреваемые сняли аккумуляторы с шести машин, в Сузакском районе - с семи, в Базар-Коргонском - с шести. В Токтогульском районе злоумышленники украли пять аккумуляторов грузовых автомашин. В общей сложности зарегистрировано 24 эпизода краж частей автомобилей", - сообщили в УВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" Уголовного кодекса.
Подозреваемые - двое жителей города Кок-Жангак - 23-летний Э.Т. и 21-летний С.А., а также уроженец Ноокенского района 26-летний А уулу К. Все трое взяты под стражу.
Украденные аккумуляторы подозреваемые продавали в точках ремонта машин. Согласно показаниям самих подозреваемых, кражи происходили ночью, когда грузовые и легковые авто оставались без присмотра.
В настоящий момент выясняется причастность к совершению данных преступлений других лиц. Ведется следствие

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