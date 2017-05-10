Ю.Кяхконен: "Для содействия росту в странах Кавказа и ЦА необходимо оздоровить финансовый сектор"

10 мая 2017, 15:05 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Хотя внешние условия стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА) несколько улучшились, перспективы роста остаются по историческим меркам ограниченными, по-прежнему преобладают риски замедления роста. Об этом заявил Юха Кяхконен, заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сообщает представительство МВФ в КР.

По его словам, для раскрытия потенциала роста в регионе и преодоления последствий прошлых шоков необходим комплексный пакет реформ. "Прочный финансовый сектор крайне важен для столь необходимых экономических преобразований. Однако снижение экономической активности и ослабление валют относительно доллара США с 2014 года создали дополнительный стресс для многих излишне обремененных и в значительной степени долларизированных финансовых секторов, в результате чего они являются слишком слабыми и не могут поддерживать активный подъем. Без скорейшего восстановления финансового сектора бюджет подвергнется еще большему давлению, а экономические преобразования будут торпедированы", - говорится в заявлении Ю.Кяхконена.

Он также считает, что обострение проблем в финансовом секторе проявляется в странах КЦА по многим направлениям. "С середины 2014 года падение цен на биржевые товары и снижение активности в основных странах — партнерах по торговле затруднили обслуживание долга для заемщиков. Это особенно справедливо для займов в иностранной валюте, в случае которых ослабление национальной валюты также привело к увеличению расходов на обслуживание долга. Соответственно, выросли просроченные кредиты, снизились резервы, созданные банками на трудные времена. Это дополнительно уменьшило их капитал, при этом многие банки уже имеют недостаточную по международным стандартам капитализацию. Кроме того, ограниченная независимость органов надзора в некоторых ситуациях препятствует процессу решения укоренившихся проблем, в том числе проблемы необоснованной практики кредитования. Эти факторы уязвимости сдерживают рост кредита и подрывают доверие к банкам", - добавил он.

По его наблюдениям, официальные органы стран предпринимают шаги для преодоления этих трудностей, в том числе путем ужесточения требований к минимальному капиталу, вливания капитала, слияния и закрытия проблемных банков, а также усиления законов и положений о надзоре. "Однако многое еще предстоит сделать. Во-первых, потребуется тщательное определение последовательности реформ, начиная с надлежащего выявления безнадежных ссуд и потребностей в капитале. Во-вторых, своевременное вмешательство в слабых банках необходимо для сведения к минимуму риска дальнейшего распространения факторов уязвимости через финансовую систему в целом. Любая государственная поддержка должна предоставляться на строгих условиях (например, средства должны направляться лишь жизнеспособным банкам под достаточные гарантии), которые помогают минимизировать издержки для государственного сектора. В-третьих, ликвидацию проблемных активов и открытость для частных инвестиций следует обеспечить на основе прозрачности, с тем чтобы содействовать конкуренции. Наконец, органам регулирования следует продолжать укреплять практику кредитования, разрабатывать и внедрять основы антикризисного управления и в полном объеме обеспечивать выполнение норм пруденциального регулирования", - отмечает заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Также в прогнозе Ю.Кяхконена говорится, что оздоровление финансового сектора будет дополнять проводимые налогово-бюджетные, денежно-кредитные и структурные реформы стран КЦА по различным направлениям. "Консолидация бюджета необходима, чтобы устранить возросшие бюджетные дефициты и более высокие уровни долга, вызванные прошлым (и целесообразным) повышением государственных расходов для поддержки роста. Но эти меры должны сочетать поддержку экономической активности в краткосрочной перспективе и обеспечение долгосрочной устойчивости, при этом приоритетное внимание необходимо уделять продуктивным инвестициям и защите малоимущих. Прочный финансовый сектор будет стимулировать этот процесс не только за счет снижения потенциального давления на бюджет, но и благодаря поддержке успешной стратегии управления долгом. Что касается денежно-кредитной политики, то необходимо дальнейшее укрепление существующих основ, с тем чтобы в полной мере использовать выгоды большей гибкости обменного курса. Эти основы должны быть направлены на содействие доверию к политике, что требует создания практики четких коммуникаций и обеспечения независимости центрального банка. В этой связи прочный и надежный финансовый сектор будет способствовать процессу дедолларизации, которая необходима для действенности денежно-кредитной политики. В структурной сфере слабые финансовые сектора, которые неспособны поддерживать реальную экономику, создают угрозу для завершения реформ, которые благоприятствуют столь необходимым экономическим преобразованиям для снижения зависимости от биржевых товаров и денежных переводов", - добавил он.

В заключении заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии подчеркнул, что странам КЦА следует сделать решительные шаги для восстановления своих банков. "Оздоровленный финансовый сектор поможет раскрыть экономический потенциал в регионе и повысить уровень жизни", - заключил Юха Кяхконен.