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Товарооборот между КР и ИРИ - 14,8 млн. долл. США имеет огромный потенциал к росту и развитию

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/tovaroobo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425061-ru.html

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10 мая 2017, 15:08       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Об этом сообщил директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта (ГАПИЭ) при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков в ходе круглого стола с иранскими бизнесменами с целью улучшения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
В работе круглого стола приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в КР - Али Моджтаба Рузбехани, представители госструктур республики.
Состоялось обсуждение различных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса в КР. В частности, предложения о создании Иранского торгового дома на территории Кыргызской Республики.
Следует отметить, что 22-23 декабря 2016 года состоялся официальный визит Президента ИРИ - Хасана Рухани в Кыргызстан, придавший дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран.
Также 18-19 апреля 2017 года состоялся официальный визит министра иностранных дел ИРИ Зарифа Мохаммада Джавада в КР, в рамках которого 19 апреля состоялся бизнес-форум, с участием более 10 компаний с ИРИ, а также более 30 предпринимателей с КР.
Также обсуждались возможности расширения торгового сотрудничества. В связи с чем, директор ГАПИЭ Алымбек Орозбеков отметил, что первые плоды сотрудничества имеются. Так, в Иран было экспортировано 120 тонн замороженного мяса.
Таким образом, настоящий товарооборот между двумя странами, который составляет 14,8 млн. долл. США, имеет огромный потенциал к росту и развитию.
Объем иностранных инвестиций с ИРИ, за последние 5 лет, превысил отметку в 3 млн. долл. США, но мы надеемся, что в будущем данный показатель будет неуклонно расти, - подчеркнул А. Орозбеков.
Также, проинформировал, что укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами нашло свое отражение в таких соглашениях как:
- Соглашение между Правительством КР и Правительством ИРИ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, ратифицировано 16 сентября 2005 года.
- Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций между Правительством КР и Правительством ИРИ, ратифицировано Законом КР от 23 мая 2002 года.
Для достижения поставленных задач, Правительством страны за последние годы с участием бизнеса проведено ряд экономических реформ, которые позволили создать благоприятный деловой и инвестиционный климат:
- создано либеральное законодательство;
- снижено бюрократическое давление на бизнес;
- ограничено вмешательство государства в дела бизнеса;
- разработаны механизмы по защите прав предпринимателей;
- упрощена налоговая и таможенная система.

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