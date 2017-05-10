Товарооборот между КР и ИРИ - 14,8 млн. долл. США имеет огромный потенциал к росту и развитию

10 мая 2017, 15:08 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Об этом сообщил директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта (ГАПИЭ) при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков в ходе круглого стола с иранскими бизнесменами с целью улучшения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В работе круглого стола приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в КР - Али Моджтаба Рузбехани, представители госструктур республики.

Состоялось обсуждение различных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса в КР. В частности, предложения о создании Иранского торгового дома на территории Кыргызской Республики.

Следует отметить, что 22-23 декабря 2016 года состоялся официальный визит Президента ИРИ - Хасана Рухани в Кыргызстан, придавший дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Также 18-19 апреля 2017 года состоялся официальный визит министра иностранных дел ИРИ Зарифа Мохаммада Джавада в КР, в рамках которого 19 апреля состоялся бизнес-форум, с участием более 10 компаний с ИРИ, а также более 30 предпринимателей с КР.

Также обсуждались возможности расширения торгового сотрудничества. В связи с чем, директор ГАПИЭ Алымбек Орозбеков отметил, что первые плоды сотрудничества имеются. Так, в Иран было экспортировано 120 тонн замороженного мяса.

Таким образом, настоящий товарооборот между двумя странами, который составляет 14,8 млн. долл. США, имеет огромный потенциал к росту и развитию.

Объем иностранных инвестиций с ИРИ, за последние 5 лет, превысил отметку в 3 млн. долл. США, но мы надеемся, что в будущем данный показатель будет неуклонно расти, - подчеркнул А. Орозбеков.

Также, проинформировал, что укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами нашло свое отражение в таких соглашениях как:

- Соглашение между Правительством КР и Правительством ИРИ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, ратифицировано 16 сентября 2005 года.

- Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций между Правительством КР и Правительством ИРИ, ратифицировано Законом КР от 23 мая 2002 года.

Для достижения поставленных задач, Правительством страны за последние годы с участием бизнеса проведено ряд экономических реформ, которые позволили создать благоприятный деловой и инвестиционный климат:

- создано либеральное законодательство;

- снижено бюрократическое давление на бизнес;

- ограничено вмешательство государства в дела бизнеса;

- разработаны механизмы по защите прав предпринимателей;

- упрощена налоговая и таможенная система.