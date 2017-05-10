МЧС: Уровень воды на реках республики повышенный

10 мая 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. 10 мая набольшинстве рек по республике отмечались подъемы уровней воды на 1-10см; на реках Нарын (верховье) -13-26см, Жазы -23см. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Водность большинства рек республики повышенна и составляет 128-192%.

Значительно выше нормы, 217-364%, отмечался сток на реках Ала -Арча, Чон- Кайынды, Талас, Кумуш- Тоо и Кара- Кулджа.

На реках Узун -Акмат, Чычкан, Тентек - Сай, Майлуу - Суу, Чангет и Кара - Кулджа расход воды приближен к критической отметке.

Пониженный сток, 49-68%, наблюдался на реках: Каракол, Чон -Ак -Суу, Чу и Ак - Буура.

Приток воды в водохранилища составил: в Токтогульское - 108%,

в Орто Токойское -68%; в Кировское - 314% нормы.