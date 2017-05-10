 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бишкекчанин отдал мошеннику $44 тыс. на несуществующий проектБишкекчанин отдал мошеннику $44 тыс. на несуществующий проектВ здании УПМ ГУВД Бишкека бомбу не нашли — лишь пакет с одеждойВ здании УПМ ГУВД Бишкека бомбу не нашли — лишь пакет с одеждой

Таможенники КР выявил факт незаконного ввоза мяса из Китая – ГТС КР

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425059-ru.html

Похожие новости

Таможенники задержали контрабандное китайское мясо

За 2 дня в столице выявлено 3176 нарушителей ПДД

В Бишкеке в ходе двухдневного рейда выявлено более 3 тыс нарушений ПДД

Соцфонд КР: Факт перечисления пенсии умершей женщине выявлен Управлением внутреннего аудита ведомства

Три года сотрудники Соцфонда незаконно начисляли пенсию умершей — ГП

10 мая 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Таможенники Кыргызстана выявил факт незаконного ввоза мяса из Китая, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.
По ее информации, 8 мая 2017 года, в ходе проведения плановых мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками Восточной таможни на пункте пропуска "Торугарт" были проверены автотранспортные средства с государственными номерными знаками КР прибывшие из КНР.
"Согласно представленным товаросопроводительным документам и предварительной информации ввезенный груз значился как яблоки. При проведении таможенного досмотра инспекторами, были выгружены 4 ряда коробок с яблоками в грузовом отсеке вышеуказанных автомашин и выявлены незадекларированные товары - замороженное мясо китайского происхождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся оперативные мероприятия по итогам, которых материалы будут переданы в ГСБЭП КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум