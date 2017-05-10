Таможенники КР выявил факт незаконного ввоза мяса из Китая – ГТС КР

10 мая 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Таможенники Кыргызстана выявил факт незаконного ввоза мяса из Китая, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.

По ее информации, 8 мая 2017 года, в ходе проведения плановых мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками Восточной таможни на пункте пропуска "Торугарт" были проверены автотранспортные средства с государственными номерными знаками КР прибывшие из КНР.

"Согласно представленным товаросопроводительным документам и предварительной информации ввезенный груз значился как яблоки. При проведении таможенного досмотра инспекторами, были выгружены 4 ряда коробок с яблоками в грузовом отсеке вышеуказанных автомашин и выявлены незадекларированные товары - замороженное мясо китайского происхождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся оперативные мероприятия по итогам, которых материалы будут переданы в ГСБЭП КР.