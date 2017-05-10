Сотрудники УПМ ГУВД г.Бишкек пакет с тикающими часами приняли за бомбу

10 мая 2017, 15:25 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Информация о том, что в здании Управления патрульной милиции (УПМ) ГУВД Бишкека бомба не подтвердилась. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Как выяснилось, кто-то просто забыл пакет на втором этаже, внутри которого были часы и одежда. Дело в том, что часы тикали, из-за чего наши сотрудники испугались и вызвали саперов", - пояснили в ГУПМ.

О том, кому принадлежит пакет, еще не установлено.

Напомним, что сегодня старший инспектор ОАП в обеденное время обнаружил подозрительный полиэтиленовый пакет на 2 этаже в здании УПМ г. Бишкек.

"По обнаружению пакета с неизвестным содержанием, была вызвана группа саперов. Сотрудники и работники УПМ были эвакуированы из здания. По приезду бригады саперов ГКНБ в пакете взрывного устройства обнаружено не было. Работники вернулись на свои рабочие места и работают в штатном режиме", - отметил в УПМ.