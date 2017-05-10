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Сотрудники УПМ ГУВД г.Бишкек пакет с тикающими часами приняли за бомбу

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425057-ru.html

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10 мая 2017, 15:25       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Информация о том, что в здании Управления патрульной милиции (УПМ) ГУВД Бишкека бомба не подтвердилась. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ведомства.
"Как выяснилось, кто-то просто забыл пакет на втором этаже, внутри которого были часы и одежда. Дело в том, что часы тикали, из-за чего наши сотрудники испугались и вызвали саперов", - пояснили в ГУПМ.
О том, кому принадлежит пакет, еще не установлено.
Напомним, что сегодня старший инспектор ОАП в обеденное время обнаружил подозрительный полиэтиленовый пакет на 2 этаже в здании УПМ г. Бишкек.
"По обнаружению пакета с неизвестным содержанием, была вызвана группа саперов. Сотрудники и работники УПМ были эвакуированы из здания. По приезду бригады саперов ГКНБ в пакете взрывного устройства обнаружено не было. Работники вернулись на свои рабочие места и работают в штатном режиме", - отметил в УПМ.

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