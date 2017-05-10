По Кыргызстану днем возможны грозы — прогноз погоды на 11 мая

10 мая 2017, 15:02 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Иссык-Кульская область

ночью: +4...+9

днем: +17...+22

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +18...+23

В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.