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Ю.Кяхконен: "Для содействия росту в странах Кавказа и ЦА необходимо оздоровить финансовый сектор"Ю.Кяхконен: "Для содействия росту в странах Кавказа и ЦА необходимо оздоровить финансовый сектор"Волшебство какое-то! Фото, которые доказывают, что БЧК — наша гордостьВолшебство какое-то! Фото, которые доказывают, что БЧК — наша гордость

По Кыргызстану днем возможны грозы — прогноз погоды на 11 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425056-ru.html

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10 мая 2017, 15:02       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +17...+22
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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