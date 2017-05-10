По Кыргызстану днем возможны грозы — прогноз погоды на 11 мая

10 мая 2017, 15:02 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +17...+22
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.