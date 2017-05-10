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Муфтий М.Токтомушев посетил исламскую школу в США, в которой когда-то побывал Б.Обама

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425055-ru.html

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10 мая 2017, 15:12       Комментарии

Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев посетил исламскую школу "Ар-Рахман" в США, которую в свое время посетил экс-президент США Барак Обама. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.
Делегация Кыргызстана в рамках рабочей поездки в США также ознакомилась с работой исламского центра ADAMS.
В рамках поездки М.Токтомушев встретился с профессором по исламским исследованиям американского университета Нотр-Дам Мухаммадом Башар Арафатом и мусульманами.
Делегация из Кыргызстана 1-9 мая посетила США для обмена опытом с духовными учреждениями, по вопросам межрелигиозных отношений, совместной работы духовных учреждений с государственными органами.
Также делегация посетила посольство Кыргызстана в США.

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