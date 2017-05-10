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Волшебство какое-то! Фото, которые доказывают, что БЧК — наша гордость

 

Фотографии: sputnik.kg

              

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425054-ru.html

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Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу и благодарим их за сегодняшнюю мирную жизнь, - премьер С.Жээнбеков

10 мая 2017, 14:59       Комментарии

Вот так завораживающе смотрится он, когда взгляд не замылен известиями об извечных городских проблемах. Самый длинный из трех ответвлений БЧК - Западный канал - тянется вдоль всей Чуйской области и заканчивается в казахстанском городе Мерке.
БЧК строили в самые тяжелые военные годы, поэтому большая часть вырыта не специальной техникой, а кирками и лопатами. Примечательно, что в основном на стройке трудились женщины, старики и дети, так как все мужчины трудоспособного возраста ушли на фронт.
Подробнее об истории создания БЧК читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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