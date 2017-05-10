Волшебство какое-то! Фото, которые доказывают, что БЧК — наша гордость

10 мая 2017, 14:59 Комментарии

Вот так завораживающе смотрится он, когда взгляд не замылен известиями об извечных городских проблемах. Самый длинный из трех ответвлений БЧК - Западный канал - тянется вдоль всей Чуйской области и заканчивается в казахстанском городе Мерке.

БЧК строили в самые тяжелые военные годы, поэтому большая часть вырыта не специальной техникой, а кирками и лопатами. Примечательно, что в основном на стройке трудились женщины, старики и дети, так как все мужчины трудоспособного возраста ушли на фронт.

Подробнее об истории создания БЧК читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>