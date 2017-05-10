По Кыргызстану зафиксирован повышенный уровень воды в реках

10 мая 2017, 14:52 Комментарии

По республике наблюдается повышенный уровень воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Так, по данным на 10 мая, на большинстве рек по республике отмечается подъем уровня воды рек на 1-10 см. На реке Нарын наблюдается рост уровня на 13-26 см, на реке Жазы – на 23 см.

"Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-192%. На 217-364% значительно выше нормы объем стока рек Ала-Арча, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо и Кара-Кулджа", — отмечают в МЧС.

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Чангет и Кара-Кулджа расход воды приближен к критической отметке.

Пониженный сток (49-68%) наблюдался на реках: Каракол, Чон-Ак-Суу, Чу и Ак-Буура.

Приток воды в водохранилища составил: в Токтогульское — 108%, в Орто-Токойское — 68%, в Кировское — 314% от нормы.