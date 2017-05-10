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По Кыргызстану зафиксирован повышенный уровень воды в реках

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/po-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425052-ru.html

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10 мая 2017, 14:52       Комментарии

По республике наблюдается повышенный уровень воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Так, по данным на 10 мая, на большинстве рек по республике отмечается подъем уровня воды рек на 1-10 см. На реке Нарын наблюдается рост уровня на 13-26 см, на реке Жазы – на 23 см.
"Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-192%. На 217-364% значительно выше нормы объем стока рек Ала-Арча, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо и Кара-Кулджа", — отмечают в МЧС.
На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Чангет и Кара-Кулджа расход воды приближен к критической отметке.
Пониженный сток (49-68%) наблюдался на реках: Каракол, Чон-Ак-Суу, Чу и Ак-Буура.
Приток воды в водохранилища составил: в Токтогульское — 108%, в Орто-Токойское — 68%, в Кировское — 314% от нормы.

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