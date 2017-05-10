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Бишкекчанин отдал мошеннику $44 тыс. на несуществующий проект

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425051-ru.html

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10 мая 2017, 15:17       Комментарии

Сотрудниками уголовного розыска Первомайского района задержан подозреваемый в мошенничестве, Вячеслав Ан, который с 2008 года находился в розыске, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По данным ведомства, он, войдя в доверие жителю столицы, под предлогом поставки природного газа из Узбекистана в Кыргызстан, уговорил пострадавшего выделить для этого проекта денежные средства.
"Пострадавший передал Ану в общей сложности $44 тыс., или 2 млн 068 тыс. сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1. Граждан, пострадавших от рук вышеуказанного лица, просим обратиться по номерам: 0551 102 761, 0554 102 302", – говорится в сообщении.

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