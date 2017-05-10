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"РСК Банк": Банковские гарантии – эффективный инструмент обеспечения исполнения обязательств

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rsk-ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425050-ru.html

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10 мая 2017, 14:50       Комментарии

ОАО "РСК Банк" предлагает максимально выгодные условия по банковским гарантиям для каждого клиента и потребителя.
Ваши преимущества при использовании банковской гарантии:
<ul> <li>минимизация рисков;</li> <li>возможность получения гарантийного платежа;</li> <li>возможность расширения базы контрагентов, увеличения рынков сбыта товара;</li> <li>возможность получения товара без предоплаты;</li> <li>возможность получения отсрочки платежа;</li> <li>возможность получения компенсации в оговоренном размере.</li> </ul> Виды гарантий:
<ul> <li>Гарантия предложения (тендерная, конкурсная);</li> <li>Гарантия авансового платежа;</li> <li>Гарантия исполнения;</li> <li>Платежная гарантия;</li> <li>Таможенные гарантии и др.</li> </ul> Преимущества банковских гарантий от "РСК Банка": <ul> <li>Персональный подход к каждому клиенту;</li> <li>Возможность индивидуального подбора условий под нужды вашего бизнеса;</li> <li>Отсутствие скрытых комиссий и комиссий за досрочное погашение;</li> <li>Выгодные тарифы, авизование аккредитива от 0,1% (с подробной информацией по тарифам Вы можете ознакомиться на сайте Банка).</li> </ul> По всем вопросам относительно аккредитивов, гарантий и инкассо Вы можете обратиться:
Головной офис по адресу: бул. Молодой Гвардии, 37а, тел. 65-38-14, 46-07-21, филиалы банка как в г. Бишкек, так и расположенные в регионах республики.
В случае необходимости все необходимые консультации проведут сотрудники Головного офиса "РСК Банка» по телефонам: 65-38-14, 46-07-21.
Немного истории о сегодняшнем дне.
С 10 мая 1993 года отмечается День банковского работника Кыргызской Республики. В этот день Кыргызстан ввел собственную национальную валюту — кыргызский сом. Обмен российских рублей на сомы проводился до 14 мая 1993 года, и в 6 часов вечера этого дня сом стал единственным законным платежным средством на территории республики.
"РСК Банк" поздравляет коллег с профессиональным праздником — Днем банковского работника Кыргызской Республики!
Желает всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть каждый день будет полон оптимизма, поддержки и взаимопонимания!
С уважением,
ОАО "РСК Банк".

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