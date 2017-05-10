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Причина участившихся ДТП в Кыргызстане - превышение скорости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359588_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425049-ru.html

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10 мая 2017, 14:37       Комментарии

Сегодня, 10 мая, в Бишкеке на круглом столе обсуждают проблему аварийности на дорогах страны. По словам представителя Ассоциации автошкол и автолюбителей Рустама Рузиева, причиной большинства ДТП в Кыргызстане является превышение скорости.
По итогам четырех месяцев этого года в Бишкеке произошло 699 ДТП, 20 из них со смертельным исходом.
"Даже 40 километров в час - это быстро. Мы подсчитали, сколько это метров в секундах, а с учетом дорожного полотна на короткой дистанции остановить машину невозможно. Гоняют, я вам скажу, и пожилые, и молодые", - сказал Рузиев.
Еще одной причиной автоаварий, по его мнению, является безнаказанность и хамство.
Сейчас во всем мире проводится четвертая неделя ООН по безопасности дорожного движения под лозунгом "Сбавь скорость". Мероприятие проходит и в Кыргызстане. Его цель - донести информацию о том, что быстрая езда может стоить кому-то жизни.
Члены общественного объединения "Дорожная безопасность" считают, что своими усилиями они смогут изменить ситуацию на дорогах Кыргызстана.
"Мы будем раздавать буклеты и брошюры для всех водителей. Сейчас мы их уже раздали водителям маршрутных такси, чтобы они наклеили их в салоне. Вторым этапом будет раздача информационных материалов в городском УПМ. Кроме того, мы примем участие в рейдовых мероприятиях, которые пройдут 12 мая", - сообщила директор объединения Чинара Касмамбетова.
Стоит отметить, ежегодно в мире в ДТП погибает 1 млн 250 тыс. человек, а более 50 млн получают травмы.

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