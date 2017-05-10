Прозападные партии неприлично отмолчались. День Победы они не отмечают

10 мая 2017, 14:47 Комментарии

Любители интриг и заговоров в лице лидеров ряда политических партий, которые обычно используют любой повод, чтобы выступить с заявлением 9 мая, словно воды в рот набрали. Праздник Победы так называемая оппозиция показательно проигнорировала. И не нужно делать из этого трагедии, они просто еще раз показали, кто они есть на самом деле.

Политиканам, устраивавшим дешевые провокационные демонстрации и митинги то в защиту свободы слова, то в поддержку взяточников, общество утерло нос. Что только не предпринимали они, чтобы вывести народ на баррикады и устроить беспорядки, то по поводу задержания Текебаева, то в защиту Жапарова. Кроме наемных бригад молодчиков и нескольких десятков бродяг с биржи труда, на эти акции, как ни старались их организаторы, так никто и не вышел. Зато марш "Бессмертного полка", куда никто никого насильно не тащил, прошел по улицам Бишкека настолько величественно и благородно, что шествие десятков тысяч горожан с портретами фронтовиков вызывало только чувство гордости и волнительную дрожь, подобную той, что испытывает любой человек в важные моменты жизни. Казалось, что этот людской поток выплеснул мощную положительную энергетическую волну, которая передалась всему городу. За время шествия не зафиксировано ни одного эксцесса, только песни военных лет, улыбки и воспоминания о тех, кто не вернулся с фронта, или ушел уже в мирное время, избавив нас от фашизма.

"Бессмертный полк" - это и есть тот фундамент, та система исторических и культурных ценностей, которую не успела уничтожить западная демократия, насаждая нам чуждые привычки. Именно поэтому они и хотели отнять у всех нас Победу в Великой Отечественной войне. Им было необходимо уничтожить или переиначить все традиции наших предков, перевернуть и переврать историю, чтобы расколоть народ. И в интернет-пространстве по-прежнему продолжаются информационные диверсии в отношении 9 Мая.

Отдельные тролли и их сообщества в социальных сетях предлагают отменить или вовсе запретить этот праздник по образу и подобию Украины. На примере нынешних киевских властей четко видно, что страна, которая не чтит и не уважает собственную историю, не имеет будущего. В конце концов, государство разлагается и становится марионеткой тех сил, которым удается сфальсифицировать и переписать ее историю. Такими странами управляют американские и европейские послы, к которым на поклон приходят номинальные президенты. И в Кыргызстане агенты иностранного влияния пытались провернуть нечто подобное. И, кстати, в определенный период они были к этому очень близки и, скорее всего, к намеченным на осень президентским выборам нам вновь попытаются навязать некие стандарты и "демократические ценности".

Однако, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. По факту можно говорит о том, что вся так называемая оппозиция в Кыргызстане День Победы над фашизмом проигнорировала. По крайней мере публичных выступлений или заявлений по этому поводу сделано не было. Тогда возникает очень серьезный вопрос: кому служат и проводниками чьей идеологии являются политики, раскачивающие обстановку в республике? Можно предположить, что они являются элементами майданной конструкции, которую Запад пытается внедрить в Кыргызстане. Если так, то тогда понятно, почему все прикормленные иностранцами политики и якобы общественные активисты не поздравили фронтовиков с Днем Великой Победы. Нашим так называемым оппозиционерам сейчас роднее идеология иного толка, близкая нынешнему режиму на Украине.

Это даже хорошо, когда известны все политики и те партии, которые отреклись от собственной истории. Теперь ни один участник марша "Бессмертного полка", ни одна семья, потерявшая деда и прадеда на фронтах Великой Отечественной войны, никогда не отдадут свои голоса за тех, кто предал забвению память павших в борьбе с фашизмом. А по большому счету было бы полезно составить поименный список таких деятелей и организаций. В демократических странах общественность имеет право знать, кто из политиков какие ценности разделяет и культивирует.

Разница в культуре поведения между участниками "Бессмертного полка" и дикими митингами, организуемыми оппозицией и активистами, не просто колоссальная, эти мероприятия даже сравнивает нельзя. Девятого мая мая все кыргызстанцы еще раз увидели, что такое мирная массовая акция, в которой участвовали свыше 20 тысяч человек. И все мы знаем, что происходит, когда собирается несколько сотен сторонников оппозиции, когда неуправляемая толпа швыряет камни и палки, а отдельные индивиды с дикими воплями лезут на заборы.

Еще одним итогом марша "Бессмертного полка" можно считать то, что западной "демократии" не удалось до конца разрушить стержень культурно-исторических ценностей, объединяющий народ Кыргызстана. Общество после десятилетий демократического зомбирования приходит в себя и, словно очнувшись от дурного сна, осознает - нам есть чем гордиться. И кроме того, мы сильны духом. У нас есть свои традиции. И мы никогда не променяем парад Победы на позорное шествие геев и лесбиянок.