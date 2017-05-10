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С 10-мая по 12-мая на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт и в Боомском ущелье будет проводится принудительный спуск камней

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-10-maia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425046-ru.html

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10 мая 2017, 14:48       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 10-мая по 12-мая 2017 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км. Боомского ущелья. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "НК "Кыргыз темир жолу".
По данным ведомства, движение для автотранспорта с 10-мая по 12-мая 2017 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.
При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.
В ведомстве также напомнили, что работы будут проводится в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.
"Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении пресс-службы ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

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