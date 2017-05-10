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Главы МИД КР и ИРИ обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия со дня установления дипотношений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425045-ru.html

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10 мая 2017, 14:54       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Главы внешнеполитических ведомств Кыргызской Республики Эрлан Абдылдаев и Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
В частности, в поздравительной телеграмме Министра иностранных дел Ирана М.Зарифа говорится:
"Выражаю свои искренние поздравления в связи с исполнением 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Кыргызской Республикой.
Убежден в том, что в свете решимости и воли руководителей двух государств, дружественные и доброжелательные отношения между Исламской Республикой Иран и Кыргызской Республикой получат свое дальнейшее расширение и углубление в целях обеспечения взаимных интересов двух народов, укрепления мира и стабильности в регионе и на международной арене.
Молю Всевышнего о ниспослании Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а также процветания Правительству и народу Кыргызстана".
В поздравительной телеграмме Министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева сообщается:
"Позвольте искренне поздравить Вас со знаменательной юбилейной датой – 25-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран.
С глубоким удовлетворением хотел бы отметить, что за эти годы отношения между нашими странами развивались поступательно и успешно в различных сферах двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в области международных отношений.
Кыргызская Республика и Исламская Республика Иран всегда строили свои взаимоотношения на основополагающих принципах международного права, взаимного доверия и уважения.
Кыргызстан выступает за тесный диалог с Ираном, направленный на развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами, что, безусловно, будет в дальнейшем способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе.
Ваше Превосходительство, пользуясь этой возможностью, желаю Вам доброго здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности, а дружественному иранскому народу - благополучия и процветания!".
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