 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Боронов стал главой совета Международной организации гражданской обороныБоронов стал главой совета Международной организации гражданской обороныСообщение о заложенной в здании УПМ бомбе оказалось ложнымСообщение о заложенной в здании УПМ бомбе оказалось ложным

Представители Кыргызстана и Межгосударственного авиационного комитета обсудили вопросы сотрудничества

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425044-ru.html

Похожие новости

Причина участившихся ДТП в Кыргызстане - превышение скорости

В Кыргызстане вновь ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

Российская брендовая одежда производится в Кыргызстане?

Десятилетний кыргызстанец пропал в Петербурге

Опрос: Кто может стать будущим президентом Кыргызстана?

10 мая 2017, 14:29       Комментарии

В Бишкеке состоялась рабочая встреча руководства Комиссии по гармонизации национальных программ и системам ОрВД Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и авиационных властей Кыргызстана. Об этом говорится на сайте МАК. Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы внедрения в Кыргызстане аэронавигации основанной на характеристиках (PBN), о перспективах и возможностях данной системы.
Представители МАК также провели переговоры с руководством Государственного предприятия (ГП) "Кыргызаэронавигация", представителями ОАО аэропорт "Манас", Агентства гражданской авиации КР и САИ ГП "Кыргызаэронавигация".
"Обсуждался вопрос о продолжении внедрения "Дорожной карты ИКАО по переходу от обеспечения аэронавигационной информации к управлению аэронавигационной информацией в государствах Содружества". Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в области внедреня WGS-84, еTOD и AMDB в КР", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум