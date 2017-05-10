Представители Кыргызстана и Межгосударственного авиационного комитета обсудили вопросы сотрудничества

10 мая 2017, 14:29 Комментарии

В Бишкеке состоялась рабочая встреча руководства Комиссии по гармонизации национальных программ и системам ОрВД Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и авиационных властей Кыргызстана. Об этом говорится на сайте МАК. Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы внедрения в Кыргызстане аэронавигации основанной на характеристиках (PBN), о перспективах и возможностях данной системы.

Представители МАК также провели переговоры с руководством Государственного предприятия (ГП) "Кыргызаэронавигация", представителями ОАО аэропорт "Манас", Агентства гражданской авиации КР и САИ ГП "Кыргызаэронавигация".

"Обсуждался вопрос о продолжении внедрения "Дорожной карты ИКАО по переходу от обеспечения аэронавигационной информации к управлению аэронавигационной информацией в государствах Содружества". Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в области внедреня WGS-84, еTOD и AMDB в КР", - говорится в сообщении.