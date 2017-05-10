Сообщение о заложенной в здании УПМ бомбе оказалось ложным

10 мая 2017, 14:28 Комментарии

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании Управления патрульной милиции Бишкека оказалось ложным. Об этом K-News сообщили в ведомстве.

Как позже выяснилось, подозрительную сумку в здании забыл один из водителей.

"В сумке не нашли ничего подозрительного, судя по всему, кто-то из водителей ее просто забыл. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме",- рассказали редакции.

Напомним, здание патрульной милиции было оцеплено, все люди эвакуированы. Неизвестный предмет был обнаружен на втором этаже, где расположен административный корпус.