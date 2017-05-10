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Сообщение о заложенной в здании УПМ бомбе оказалось ложным

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/soobsh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425043-ru.html

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10 мая 2017, 14:28       Комментарии

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании Управления патрульной милиции Бишкека оказалось ложным. Об этом K-News сообщили в ведомстве.
Как позже выяснилось, подозрительную сумку в здании забыл один из водителей.
"В сумке не нашли ничего подозрительного, судя по всему, кто-то из водителей ее просто забыл. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме",- рассказали редакции.
Напомним, здание патрульной милиции было оцеплено, все люди эвакуированы. Неизвестный предмет был обнаружен на втором этаже, где расположен административный корпус.

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