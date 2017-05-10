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Чтение стало более доступным. В городе запустили "Читающий Эркиндик"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359590_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425042-ru.html

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10 мая 2017, 14:09       Комментарии

На бульваре Эркиндик активисты установили специальные будки, в которых каждый желающий может взять книгу для чтения совершенно бесплатно. Условие только одно - положить взамен другую книгу. "Читающий Эркиндик" готовился к запуску ещё в апреле, а сегодня уже можно увидеть плоды их труда. Во всех девяти будках к настоящему моменту есть книжки.
Сейчас на бульваре можно встретить людей, которые расположились возле импровизированных библиотек и читают. Книги есть на любой вкус: как для взрослых, так и для детей.
"Книжники - именно так называются небольшие книжные полки, напоминающие домик.
"Что такое "книжники"? Это такие "домики для книг", которые будут стоять вдоль нашего любимого бульвара Эркиндик. "Книжники будут служить для того, чтобы каждый мог взять понравившуюся книгу и положить вместо нее свою. Таким образом будет совершаться безвозмездный обмен книг и мы все сможем окунуться в интереснейшие волшебные миры, скрытые за страницами книг", - объясняют организаторы акции.
Стоит напомнить, это не первая подобная библиотека. В июне прошлого года в Ореховой роще - парке в 6-м микрорайоне открылась уличная библиотека с аналогичными условиями пользования книгами.

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