В Боомском ущелье на 3 дня временно будет перекрываться дорога

10 мая 2017, 14:17 Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 10 по 12 мая силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт, 122-й км.

Движение в Боомском ущелье для автотранспорта на этот период с 09.00 до 15.00 перекроют сотрудники УПМ МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск машин.

Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" заранее приносит свои извинения за принесенные неудобства и просит автолюбителей отнестись с пониманием.