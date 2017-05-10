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В Боомском ущелье на 3 дня временно будет перекрываться дорога

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359592_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425041-ru.html

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С 10-мая по 12-мая на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт и в Боомском ущелье будет проводится принудительный спуск камней

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10 мая 2017, 14:17       Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 10 по 12 мая силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт, 122-й км.
Движение в Боомском ущелье для автотранспорта на этот период с 09.00 до 15.00 перекроют сотрудники УПМ МВД КР.
При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск машин.
Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.
ГП "НК "Кыргыз темир жолу" заранее приносит свои извинения за принесенные неудобства и просит автолюбителей отнестись с пониманием.

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