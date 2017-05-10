Боронов стал главой совета Международной организации гражданской обороны

10 мая 2017, 14:31 Комментарии

8 мая в г. Женеве (Швейцария) состоялась 50-я юбилейная сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Данная сессия прошла в год 80-летия с момента создания организации.

В работе организации приняла участие делегация Кыргызской Республики во главе с министром чрезвычайных ситуаций КР генерал-майором Кубатбеком Бороновым.

В ходе сессии глава МЧС был единогласно избран председателем Исполнительного совета МОГО на двухлетний период, что стало очередным признанием активной и эффективной работы кыргызской стороны в работе этой международной организации. В частности, впервые в истории МОГО сессия Исполнительного совета организации была проведена вне женевской штаб-квартиры МОГО в Кыргызстане в прошлом году.

Во время нынешней сессии страны-члены МОГО обсудили наиболее важные аспекты работы организации по итогам 49-й сессии и планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках Программы стратегического развития МОГО на 2015-2025 годы.

Напомним, 11 и 12 мая 2016 года в городе Бишкеке состоялись 49-я сессия Исполнительного совета и 22-я сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны. В работе мероприятий приняли участие около 200 делегатов, представляющих 40 стран-членов, 6 стран-наблюдателей и 10 аффилированных членов Организации. Проведение на территории Кыргызстана таких масштабных мероприятий международного уровня способствовало повышению международного имиджа Кыргызстана, установлению двустороннего сотрудничества с зарубежными странами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлечению инвестиций в различные сферы развития страны, продвижению национальных интересов и развитию перспектив в плане реализации кыргызских инициатив по линии Международной организации гражданской обороны.

12 мая 2016 года по итогам 22-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны одобренное на Исполнительном совете решение о признании государствами-членами Организации сертификатов и "личных книжек водолазов", выдаваемых по окончании международных курсов по водолазному делу, а также сертификатов, выдаваемых по окончании международных курсов по горноспасательной подготовке, проводимых на территории Кыргызской Республики, было поддержано и принято единогласно всеми участниками 22-й сессии Генеральной Ассамблеи.