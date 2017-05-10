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Верховный комиссар ООН по правам человека прибыл с визитом в Узбекистан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/verkhovny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425039-ru.html

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10 мая 2017, 14:02       Комментарии

Ташкент, 10 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сегодня обсудили состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и ООН и ее институтами, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
Как сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, стороны отметили взаимный интерес к дальнейшему развитию взаимодействия в различных форматах. На встрече также рассмотрены и другие вопросы, включая международную и региональную проблематику.
В Узбекистане защита прав человека рассматривается в качестве одного из приоритетов политики реформ и развития. Целостная и последовательная программа построения демократического, правового государства и сильного гражданского общества закреплена в принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, говорится в сообщении.
К настоящему времени Узбекистан присоединился к более 70 международным документам, и ратифицировала 10 основных конвенций ООН по правам человека.

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