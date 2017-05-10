В Кыргызстане вновь ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

10 мая 2017, 14:21 Комментарии

В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР, землетрясение было зарегистрировано 10 мая в 08:07 по местному времени.

Очаг располагается в 8 км к западу от села Алга, в 15 км к юго-западу от села Кара-Тейит, в 18 км к юго-западу от села Карамык и 98 км к юго-востоку от города Баткен.

Сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 3 балла в селе Алга и 2,5 балла в селах Кара-Тейит и Карамык.

Жертв и разрушений нет.