 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сообщение о заложенной в здании УПМ бомбе оказалось ложнымСообщение о заложенной в здании УПМ бомбе оказалось ложнымВ Боомском ущелье на 3 дня временно будет перекрываться дорогаВ Боомском ущелье на 3 дня временно будет перекрываться дорога

В Кыргызстане вновь ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425038-ru.html

Похожие новости

Причина участившихся ДТП в Кыргызстане - превышение скорости

Представители Кыргызстана и Межгосударственного авиационного комитета обсудили вопросы сотрудничества

Российская брендовая одежда производится в Кыргызстане?

Десятилетний кыргызстанец пропал в Петербурге

Опрос: Кто может стать будущим президентом Кыргызстана?

10 мая 2017, 14:21       Комментарии

В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР, землетрясение было зарегистрировано 10 мая в 08:07 по местному времени.
Очаг располагается в 8 км к западу от села Алга, в 15 км к юго-западу от села Кара-Тейит, в 18 км к юго-западу от села Карамык и 98 км к юго-востоку от города Баткен.
Сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 3 балла в селе Алга и 2,5 балла в селах Кара-Тейит и Карамык.
Жертв и разрушений нет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум