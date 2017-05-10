Волчицу, бегавшую по Караколу с окровавленной пастью, пристрелили

10 мая 2017, 13:57 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В зоопарке Каракола неизвестные разрезали сетку вольера с волками, в результате чего из неволи сбежала волчица, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан директор учреждения Салтанат Сейитова.

Все случилось утром 10 мая. По словам Сейитовой, о побеге хищника оповестили правоохранительные органы и сотрудников МП "Тазалык". Из-за возникшей опасности с согласия руководства зоопарка волчицу пришлось застрелить. Животное было убито примерно через час после побега. Первая пуля попала в пасть, поэтому волчица бегала окровавленной.

"Волчица пугалась всех, поэтому ее не получилось взять живьем. Печально, что из-за вандалов пришлось застрелить годовалую особь. Пострадало ни в чем не повинное животное. А если бы не убили, могли пострадать люди", - сказала директор каракольского зоопарка.

Через СМИ Сейитова попросила посетителей не портить имущество, не причинять вред животным и соблюдать меры предосторожности.