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Волчицу, бегавшую по Караколу с окровавленной пастью, пристрелили

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425037-ru.html

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10 мая 2017, 13:57       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В зоопарке Каракола неизвестные разрезали сетку вольера с волками, в результате чего из неволи сбежала волчица, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан директор учреждения Салтанат Сейитова.
Все случилось утром 10 мая. По словам Сейитовой, о побеге хищника оповестили правоохранительные органы и сотрудников МП "Тазалык". Из-за возникшей опасности с согласия руководства зоопарка волчицу пришлось застрелить. Животное было убито примерно через час после побега. Первая пуля попала в пасть, поэтому волчица бегала окровавленной.
"Волчица пугалась всех, поэтому ее не получилось взять живьем. Печально, что из-за вандалов пришлось застрелить годовалую особь. Пострадало ни в чем не повинное животное. А если бы не убили, могли пострадать люди", - сказала директор каракольского зоопарка.
Через СМИ Сейитова попросила посетителей не портить имущество, не причинять вред животным и соблюдать меры предосторожности.

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