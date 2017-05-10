Украинка в финале конкурса красоты выступит в кыргызском платье

10 мая 2017, 14:09 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Украинка Алиса Саросек, представляющая Кыргызстан на международном конкурсе красоты Queen of USSR Dubai - 2017, собирается выступить в финале в национальном платье.

Как рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан сама конкурсантка, она активно готовится к финалу. Национальный наряд ей прислали из Кыргызстана.

"Национальный костюм мне прислали друзья из Бишкека. Я им очень благодарна, они меня во многом поддерживают, помогают. Помимо наряда, прислали еще украшения в национальном стиле. Все это будет представлено в финальном выступлении", - рассказала конкурсантка.

Украинка неспроста представляет страну на международном смотре красавиц - ее бабушка родилась в Кыргызстане. Саросек принимает участие в конкурсе, чтобы, по ее словам, сблизиться со страной, где родились ее предки.

За звание первой красавицы государств бывшего СССР борются 19 девушек. Финал состоится 13 мая.

Алиса родом из Одессы, но в данный момент проживает в Дубае, где работает в одной из мультибрендовых компаний. В 2011 году она была финалисткой конкурса красоты Miss Ukraine South.