Российская брендовая одежда производится в Кыргызстане?

10 мая 2017, 13:51 Комментарии

Основательницы известного российского бренда одежды отшивают свою продукцию в Кыргызстане и очень довольны результатом. Авторы блога на сайте ForbesWoman, вдохновители бренда "Одевайся Легко" Анна Николаева и Кристина Тоноян рассказали аналитическому центру "БизЭксперт", почему решили отшивать свои коллекции в Кыргызстане, а также поведали о сложностях создания собственной линии одежды.

Фотография с сайта ForbesWoman. Основательницы бренда «Одевайся Легко» Кристина Тоноян и Анна Николаева Добрый день, Анна и Кристина! Расскажите немного о себе?

– Мы начинали работать как стилисты. Четыре года назад запустили блог "Одевайся Легко" и сделали закрытую группу для девушек в Facebook, где обсуждаем модные тенденции, обмениваемся впечатлениями об одежде и делимся полезным советами. Мы много путешествовали, привозили в Москву винтажные вещи из Америки и одежду современного дизайна из Южной Кореи. Постепенно пришли к созданию собственной коллекции.

Почему вы решили открыть именно компанию по производству одежды? И почему именно женской?

– Мы увидели, что, несмотря на многообразие брендов, в Москве современной одежды для молодых женщин не так уж много. Либо она слишком дорогая, либо размеры неадекватны, либо дизайн старомодный. Нам же хотелось, чтобы женщины могли одеваться круто и в 30, и в 40, и в 50 лет. И чтобы они точно знали, что вещь их размера обязательно будет в нашей коллекции. Поэтому мы сделали ставку на одежду свободного кроя, которая подойдет и на 44, и на 54 размер.

Как вы выбирали подрядчиков по пошиву вашей одежды? По каким критериям проходил отбор? Что для вас важно при выборе подрядчика?

– Это был один из самых сложных аспектов при создании нашей коллекции. Мы долго искали фабрику. С одной стороны, мы хотели получить достойное качество и короткие сроки изготовления. С другой – нам нужен был совсем небольшой тираж. В первой коллекции мы сделали не более пяти вещей на одну модель. Поэтому никто не хотел с нами иметь дела: требования высокие, а объем заказа несущественный.

Какую компанию в итоге вы выбрали?

– Мы долго искали подрядчиков в Кыргызстане, и в итоге нам невероятно повезло. Мы сотрудничаем с цехом Натальи Олейниковой, которая собственноручно разрабатывает лекала для наших моделей.

По всем рабочим вопросам мы находили взаимопонимание и всегда могли договориться об адекватной цене. Это особенно важно для начинающего бизнеса.

Расскажите про свой первый визит в Кыргызстан?

— Первый раз мы приехали в Бишкек в сентябре и поняли, что будем работать только здесь. Нам понравилось все: и климат, и еда, и, конечно, доброжелательность людей повсюду.

Как ни странно, в Кыргызстан мы отправились по рекомендации наших партнеров из Сеула. Изначально мы планировали отшивать коллекцию именно там. Но один знакомый дизайнер посоветовал нам посмотреть на швейную индустрию Кыргызстана, сославшись на качественное оборудование и высококвалифицированный персонал. К тому же, членство республики в Таможенном союзе решает вопрос с пошлинами, а русскоязычная среда позволяет обсуждать все вопросы напрямую.

Расскажите о рынке России: что предпочитает потребитель?

– Когда у потребителя есть большой выбор, он становится более привередливым и в плане качества, и в вопросе цены, и с точки зрения сервиса. Поэтому производителю важно выбрать свою аудиторию и найти максимально оптимальный формат с точки зрения этих трех составляющих. При этом, запросы российского рынка очень разные, востребована совершенно разная одежда. Но общий тренд заключается в том, что люди не готовы платить большие деньги за одежду.

Пока мы планируем развивать линейку женской одежды. Хотя ресурсные возможности вашего рынка позволяют создавать и мужскую, и детскую линии.

Советы нашим швейникам – экспортерам

– Совет любому производителю будет заключаться в пожелании совершенствовать качество и технологии производства. В условиях конкуренции с китайскими производителями это очень важно.