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На шествии "Бессмертного полка" в Москве и Петербурге подрались армяне и азербайджанцы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-she...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425033-ru.html

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В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

10 мая 2017, 13:52       Комментарии

В центре Москвы во время шествия "Бессмертного полка" днем 9 мая произошла драка между представителями армянской и азербайджанской диаспор. Поводом стало то, что армяне вышли на шествие с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), пишет "Медуза".
Инцидент произошел в районе станции метро "Белорусская". Потасовку практически сразу пресекли полицейские, которые оцепили группу армян. Несколько азербайджанцев также были задержаны на некоторое время.
Аналогичная драка произошла в Петербурге, где, как пишетPanArmenian.net, азербайджанцы напали на армян, которые также участвовали в шествии с флагом НКР.
О пострадавших в результате драки ничего не сообщается.

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