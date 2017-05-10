На шествии "Бессмертного полка" в Москве и Петербурге подрались армяне и азербайджанцы

10 мая 2017, 13:52 Комментарии

В центре Москвы во время шествия "Бессмертного полка" днем 9 мая произошла драка между представителями армянской и азербайджанской диаспор. Поводом стало то, что армяне вышли на шествие с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), пишет "Медуза".

Инцидент произошел в районе станции метро "Белорусская". Потасовку практически сразу пресекли полицейские, которые оцепили группу армян. Несколько азербайджанцев также были задержаны на некоторое время.

Аналогичная драка произошла в Петербурге, где, как пишетPanArmenian.net, азербайджанцы напали на армян, которые также участвовали в шествии с флагом НКР.

О пострадавших в результате драки ничего не сообщается.