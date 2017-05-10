Атамбаев поставил точки над "i" своим выступлением о ксенофобии в России

10 мая 2017, 13:44 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поставил точки над "i" своим выступлением о разжигании в России ксенофобии против кыргызов. Такое мнение высказал политолог Марс Сариев.

Отметим, вчера, 9 мая, в ходе своего выступления на митинге-реквиеме в честь 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне глава государства раскритиковал некоторых депутатов Госдумы России и ряд российских СМИ за разжигание ксенофобии между братскими странами.

Марс Сариев считает, что президент Кыргызстана выступил с хорошей речью, которая была своевременной.

"Алмазбек Атамбаев обозначил позицию Кыргызстана. И на самом деле в России разворачивается целая кампания ксенофобии. Есть заинтересованные политики, которые хотят превратить мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в пятую колонну. Радикализировать их и взорвать Россию изнутри. Парень, взорвавший метро в Санкт-Петербурге с 16 лет живет в РФ и, видимо, вся эта атмосфера повлияла на него. И почему-то в такой ситуации акцент делается на Кыргызстан, часто создается некий образ Кыргызстана, как салафитского гнезда "Исламского государства". Неискушенный зритель будет воспринимать наших граждан как радикалов. Хотя, именно Кыргызстан является стратегическим партнером России в Центральной Азии", - отметил Сариев.

Также политолог сообщил, что выступление президента Атамбаева расставило точки над "i" не только для зарубежных политиков и СМИ, но и гармонизирует ситуацию внутри страны.

"Потому что именно такого рода выступления стабилизируют ситуацию в государстве", - добавил он.