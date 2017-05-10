 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Глава МЧС КР К.Боронов избран председателем Исполнительного совета МОГОГлава МЧС КР К.Боронов избран председателем Исполнительного совета МОГОНа марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек – БГКНа марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек – БГК

Атамбаев поставил точки над "i" своим выступлением о ксенофобии в России

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359587_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425031-ru.html

Похожие новости

Российская брендовая одежда производится в Кыргызстане?

Президент четко расставил акценты, говоря о разжигателях ксенофобии, – Шестаков

На одно лицо. Участились случаи, когда под чужим паспортом едут в Россию

Высокопоставленные российские чиновники приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами, - Аппарат президента

Фото — Сыновья и внуки президента несли портрет деда Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк"

10 мая 2017, 13:44       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поставил точки над "i" своим выступлением о разжигании в России ксенофобии против кыргызов. Такое мнение высказал политолог Марс Сариев.
Отметим, вчера, 9 мая, в ходе своего выступления на митинге-реквиеме в честь 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне глава государства раскритиковал некоторых депутатов Госдумы России и ряд российских СМИ за разжигание ксенофобии между братскими странами.
Марс Сариев считает, что президент Кыргызстана выступил с хорошей речью, которая была своевременной.
"Алмазбек Атамбаев обозначил позицию Кыргызстана. И на самом деле в России разворачивается целая кампания ксенофобии. Есть заинтересованные политики, которые хотят превратить мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в пятую колонну. Радикализировать их и взорвать Россию изнутри. Парень, взорвавший метро в Санкт-Петербурге с 16 лет живет в РФ и, видимо, вся эта атмосфера повлияла на него. И почему-то в такой ситуации акцент делается на Кыргызстан, часто создается некий образ Кыргызстана, как салафитского гнезда "Исламского государства". Неискушенный зритель будет воспринимать наших граждан как радикалов. Хотя, именно Кыргызстан является стратегическим партнером России в Центральной Азии", - отметил Сариев.
Также политолог сообщил, что выступление президента Атамбаева расставило точки над "i" не только для зарубежных политиков и СМИ, но и гармонизирует ситуацию внутри страны.
"Потому что именно такого рода выступления стабилизируют ситуацию в государстве", - добавил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум