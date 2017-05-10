С.Жээнбеков ознакомился с ходом очистительных работ на реке Бурана и с последствиями землетрясения в с.Арпатектир

10 мая 2017, 13:34 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом очистительных работ на реке Бурана в селе Жаны-Жол и с последствиями землетрясения в селе Арпатектир Чуйского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата Правительства КР.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, из-за обильного таяния ледников, увеличился объем речного наноса в реке Бурана, вследствие чего повысился уровень воды в ней и появилась угроза затопления 3000 гектар орошаемой земли и увеличилась нагрузка на канал, находящемуся на ней.

Министр К.Боронов подчеркнул, что с начала 2017 года на реке Бурана четыре раза были проведены очистительные работы.

Директор Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кокумбек Таштаналиев также проинформировал, что на данный момент совместно со специалистами соответствующих государственных органов проведен мониторинг ситуации и ведется необходимая работа в данном направлении.

Премьер-министр поручил соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть и внести предложения по строительству селехранилища объемом 200 тыс кубометров на реке Бурана, наподобие бассейна суточного регулирования (БСР). Он отметил, что данная мера позволит увеличить периодичность проведения очистительных работ на реке и снизить вероятность затопления близлежащих территорий.

Вместе с этим, С.Жээнбеков поручил усилить работу по оповещению местного населения о возможных внештатных ситуациях.

Также Премьер-министр ознакомился с состоянием школы, пострадавшей вследствие землетрясения и встретится с местными жителями села Арпатектир Чуйского района Чуйской области.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева проинформировала о том, что вследствие землетрясения произошедшего 21 апреля текущего года, были образованы трещины на стенах актового зала местной средней школы.

Вместе с тем она добавила, что данная школа является малокомплектной, в которой обучаются всего 92 ученика, отсутствует спортивный зал. Ближайшая школа находится в пяти километрах от села Арпатектир.

Премьер-министр поручил внести предложения по включению данной школы в статью капитальных вложений республиканского бюджета на текущий год и поручил Министерству чрезвычайных ситуаций также тщательно изучить вопрос с пострадавшими домами в результате землетрясения и определить категорию их ущерба.

Глава Правительства на встрече с местным населением еще раз напомнил о необходимости страхования жилых домов от пожаров и стихийных бедствий.