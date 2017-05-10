На марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек – БГК

10 мая 2017, 13:43 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек. Об этом агентству "Кабар" сообщили организаторы - пресс-служба столичного Горкенеша.

"Мы не можем сказать точное количество пришедших на марш, так как по ходу шествия колонны кто-то присоединялся, а кто-то уходил. Но, очень отрадно, что встречали нас у дороги, другие были переодеты в военную форму. Благодаря этой акции удалось пробудить память людей", - отметила пресс-секретарь Бишкекского Горкенеша Чынара Усупбаева.

Напомним, что акция "Бессмертный полк" состоялась вчера, 9 мая, в Бишкек. Тысячи людей с портретами своих родных – участников Великой Отечественной Войны прошли по центральным улицам столицы.