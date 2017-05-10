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На марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек – БГК

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-marsh-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425028-ru.html

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10 мая 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек. Об этом агентству "Кабар" сообщили организаторы - пресс-служба столичного Горкенеша.
"Мы не можем сказать точное количество пришедших на марш, так как по ходу шествия колонны кто-то присоединялся, а кто-то уходил. Но, очень отрадно, что встречали нас у дороги, другие были переодеты в военную форму. Благодаря этой акции удалось пробудить память людей", - отметила пресс-секретарь Бишкекского Горкенеша Чынара Усупбаева.
Напомним, что акция "Бессмертный полк" состоялась вчера, 9 мая, в Бишкек. Тысячи людей с портретами своих родных – участников Великой Отечественной Войны прошли по центральным улицам столицы.

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