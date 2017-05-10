Глава МЧС КР К.Боронов избран председателем Исполнительного совета МОГО

10 мая 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов избран председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, 8 мая в Женеве, Швейцария состоялась 50-я юбилейная сессия Исполнительного совета МОГО. Данная сессия прошла в год 80-летия с момента создания организации.

В работе организации приняла участие делегация Кыргызстана во главе с министром чрезвычайных ситуаций КР генерал-майором К.Бороновым.

"В ходе сессии Министр К.Боронов был единогласно избран Председателем Исполнительного совета МОГО на двухлетний период, что стало очередным признанием активной и эффективной работы кыргызской стороны в работе этой международной организации. В частности, впервые в истории МОГО сессия Исполнительного совета организации была проведена вне женевской штаб-квартиры МОГО в Кыргызстане в прошлом году", - говорится в сообщении.

Во время нынешней сессии страны-члены МОГО обсудили наиболее важные аспекты работы организации по итогам 49-й сессии и планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках Программы Стратегического Развития МОГО на 2015-2025 годы.

Напомним, 11 и 12 мая 2016 года в городе Бишкеке состоялись 49-ая сессия Исполнительного Совета и 22-ая сессия Генеральной Ассамблеи МеждунарМОГО. В работе мероприятий приняли участие около двухсот (200) делегатов, представляющих 40 стран-членов, 6 стран-наблюдателей и 10 аффилированных членов Организации. Проведение на территории КР таких масштабных мероприятий международного уровня способствовало повышению международного имиджа Кыргызстана, установлению двустороннего сотрудничества с зарубежными странами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлечению инвестиций в различные сферы развития страны, продвижению национальных интересов и развитию перспектив в плане реализации кыргызских инициатив по линии Международной организации гражданской обороны.

12 мая 2016 года по итогам 22-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО одобренное на Исполнительном совете решение о признании государствами-членами Организации сертификатов и "личных книжек водолазов", выдаваемых по окончании международных курсов по водолазному делу, а также сертификатов выдаваемых по окончании международных курсов по горноспасательной подготовке, проводимых на территории КР, было поддержано и принято единогласно всеми участниками 22-й сессии Генеральной Ассамблеи.