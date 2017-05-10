10 мая 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Команда из Таласа "Ынтымак" стала победителем турнира по кок-бору в честь Дня Победы и получил 500 тыс сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Турнир прошел с 3 мая по 9 мая на столичном ипподроме "Ак-Кула". В нем приняли участие 11 команд.

В финале "Ынтымак" встретился с командой "Биримдик Аю" из Чуйской области. В ходе упорной борьбы таласцы смогли с минимальным счетом 1:0 вырвать победу и занять первое место.

Команда-победитель получила 500 тыс сомов, обладатели второго места - 250 тысяч и команде"Арашан", которая заняла третье место вручили 150 тысяч сомов.

Лучшим игроком по итогам турнира признан участник команды "Ынтымак" Карыпбек Эшиев. А приз "Лучший скакун" получила лошадь "Краз" игрока команды "Биримдик Аю" Кубанычбека Султан уулу.