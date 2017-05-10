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Команда из Таласа "Ынтымак" стала победителем турнира по кок-бору в честь Дня Победы

Источник:
http://kabar.kg/news/komanda-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425026-ru.html

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В Бишкеке прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе

10 мая 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Команда из Таласа "Ынтымак" стала победителем турнира по кок-бору в честь Дня Победы и получил 500 тыс сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.
Турнир прошел с 3 мая по 9 мая на столичном ипподроме "Ак-Кула". В нем приняли участие 11 команд.
В финале "Ынтымак" встретился с командой "Биримдик Аю" из Чуйской области. В ходе упорной борьбы таласцы смогли с минимальным счетом 1:0 вырвать победу и занять первое место.
Команда-победитель получила 500 тыс сомов, обладатели второго места - 250 тысяч и команде"Арашан", которая заняла третье место вручили 150 тысяч сомов.
Лучшим игроком по итогам турнира признан участник команды "Ынтымак" Карыпбек Эшиев. А приз "Лучший скакун" получила лошадь "Краз" игрока команды "Биримдик Аю" Кубанычбека Султан уулу.

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