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Правительство намерено построить селехранилище на реке Бурана

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425025-ru.html

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10 мая 2017, 13:32       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 10 мая ознакомился с ходом очистительных работ на реке Бурана в селе Жаны-Жол и с последствиями землетрясения в селе Арпа-Тектир Чуйского района Чуйской области.
Как сообщает пресс-служба правительства, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов рассказал, что из-за обильного таяния ледников увеличился объем речного наноса в реке Бурана, вследствие чего повысился уровень воды в ней, появилась угроза затопления 3 тыс. га орошаемой земли, увеличилась нагрузка на канал.
Он подчеркнул, что с начала 2017 года на реке Бурана 4 раза были проведены очистительные работы.
Директор Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кокумбек Таштаналиев также проинформировал, что на данный момент совместно со специалистами соответствующих государственных органов проведен мониторинг ситуации и ведется необходимая работа в данном направлении.
Премьер поручил соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть и внести предложения по строительству селехранилища объемом 200 тыс. кубометров на реке Бурана, наподобие бассейна суточного регулирования (БСР). Он отметил, что данная мера позволит увеличить периодичность проведения очистительных работ на реке и снизить вероятность затопления близлежащих территорий.
Вместе с этим С.Жээнбеков поручил усилить работу по оповещению местного населения о возможных внештатных ситуациях.
Также глава правительства ознакомился с состоянием школы, пострадавшей вследствие землетрясения, и встретится с местными жителями села Арпа-Тектир Чуйского района Чуйской области.
Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева проинформировала о том, что вследствие землетрясения, произошедшего 21 апреля текущего года, образовались трещины на стенах актового зала местной средней школы.
Вместе с тем она добавила, что данная школа является малокомплектной, в которой обучаются всего 92 ученика, отсутствует спортивный зал. Ближайшая школа находится в 5 километрах от села.
С.Жээнбеков поручил внести предложения по включению данной школы в статью капитальных вложений республиканского бюджета на текущий год и поручил МЧС изучить вопрос с пострадавшими домами в результате землетрясения и определить категорию их ущерба.
На встрече с местным населением он напомнил о необходимости страхования жилых домов от пожаров и стихийных бедствий.

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