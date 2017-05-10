В Боомском ущелье проводится спуск камней, трасса будет временно перекрываться

В Боомском ущелье на 122 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 10-12 мая будет проводиться принудительный спуск камней.
Как сообщает пресс-служба госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу", движение для автотранспорта в эти дни с 09:00 до 15:00 будет периодически перекрываться сотрудниками патрульной милиции.
При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.
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