В Боомском ущелье проводится спуск камней, трасса будет временно перекрываться

10 мая 2017, 13:51 Комментарии

В Боомском ущелье на 122 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 10-12 мая будет проводиться принудительный спуск камней.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу", движение для автотранспорта в эти дни с 09:00 до 15:00 будет периодически перекрываться сотрудниками патрульной милиции.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.