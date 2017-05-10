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Наезд на школьников: одного выписывают, второй уже ест самостоятельно

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425023-ru.html

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Делегация Кыргызстана приняла участие в сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны в Женеве

10 мая 2017, 13:40       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Один из третьеклассников, пострадавших в результате наезда, сегодня должен выписаться из больницы, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель главврача Городской детской клинической больницы Данияр Шайбеков.
Наезд на двух школьников был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого в наезде задержали через семь часов после происшествия.
"Один из мальчиков чувствует себя хорошо, его сегодня выписывают. А второму сегодня же предстоит перенести операцию на голень: он уже ест самостоятельно и по сравнению с первыми днями чувствует себя значительно лучше", - сказал врач.
Второй школьник остается на стационарном лечении в отделении нейротравмы.

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