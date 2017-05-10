 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Боомском ущелье проводится спуск камней, трасса будет временно перекрыватьсяВ Боомском ущелье проводится спуск камней, трасса будет временно перекрыватьсяГлава МЧС КР К.Боронов избран председателем Исполнительного совета МОГОГлава МЧС КР К.Боронов избран председателем Исполнительного совета МОГО

Женщина за рулем врезалась в столб, пострадали ее дети — ДТП в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425022-ru.html

Похожие новости

С 10-мая по 12-мая на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт и в Боомском ущелье будет проводится принудительный спуск камней

Здание УПМ ГУВД Бишкека эвакуировано — саперы ищут бомбу

На марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек – БГК

В здании патрульной милиции Бишкека ищут бомбу

В Бишкеке на конных скачках разыграли полмиллиона сомов и автомобиль

10 мая 2017, 13:50       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке машина врезалась в столб, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло на пересечении улиц Бакаева и Гагарина примерно в 8.30.
На фотографии видно, что бетонный столб покосился от удара Mazda Demio.
В Управлении патрульной милиции столицы эту информацию подтвердили, сообщив, что в аварии пострадали два ребенка.
"51-летняя женщина за рулем потеряла управление и врезалась в столб. Пострадали ее дети - семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Назначены все необходимые экспертизы", - сказал собеседник.
Сейчас выясняется, в трезвом ли состоянии женщина вела машину.
По предварительной информации, детей госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум