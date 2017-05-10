Женщина за рулем врезалась в столб, пострадали ее дети — ДТП в Бишкеке

10 мая 2017, 13:50 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке машина врезалась в столб, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло на пересечении улиц Бакаева и Гагарина примерно в 8.30.

На фотографии видно, что бетонный столб покосился от удара Mazda Demio.

В Управлении патрульной милиции столицы эту информацию подтвердили, сообщив, что в аварии пострадали два ребенка.

"51-летняя женщина за рулем потеряла управление и врезалась в столб. Пострадали ее дети - семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Назначены все необходимые экспертизы", - сказал собеседник.

Сейчас выясняется, в трезвом ли состоянии женщина вела машину.

По предварительной информации, детей госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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