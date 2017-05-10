Президент четко расставил акценты, говоря о разжигателях ксенофобии, – Шестаков

10 мая 2017, 13:21 Комментарии

Так как у нас парламентская республика, и президент отвечает за внешнюю политику, Алмазбек Атамбаев четко расставил акценты, говоря об отдельной группе российских политиков и отдельных СМИ. Так прокомментировал политолог Игорь Шестаков, выступление президента Алмазбека Атамбаева.

"В ряде российских СМИ действительно было много истерии по поводу теракта в Санкт-Петербурге. И понятно, что из одного пост-террориста пытались сформатировать мнение общественности, что это чуть ли не вся страна или целый южный регион. Была раздута истерия и поэтому мне кажется, что президент достаточно четко расставил акценты. Потому что он вел речь не обо всех СМИ России или не обо всех политиках, а именно об этой группе, которая на это сосредоточило внимание", – сообщил Игорь Шестаков.

По его словам, выступления отдельных российских политиков и СМИ подрывают интеграционные процессы и ставят под удар трудовых мигрантов из Кыргызстана.

"Когда объявляется охота на ведьм, отдельными политиками России или СМИ в отношении граждан Кыргызстана — это однозначно дискредитирует все интеграционные процессы. А, как известно сторонниками интеграционных процессов и сближения народов России и Кыргызстана, является президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев", – сказал Шестаков.

Напомним, 9 мая, во время своего выступления на митинге-реквиеме в честь 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне глава государства раскритиковал некоторых депутатов Госдумы России и ряд российских СМИ за разжигание ксенофобии между братскими странами.