Спикер: Необходимо прекратить незаконный ввоз драгоценных металлов в страну

10 мая 2017, 13:24 Комментарии

О необходимости "прекратить незаконный ввоз драгоценных металлов в страну и поддержать отечественное производство ювелирной отрасли" заявил в ходе обсуждения поправок в Кодекс об административной ответственности на заседании парламента спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Трусунбеков. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Турсунбеков отметил отрицательное влияние контрабандного ввоза драгметаллов в страну на развитие ювелирной отрасли в Кыргызстане.

"По информации представителя правительства, в первом квартале текущего года порядка 88% драгоценных металлов были завезены в страну нелегальным путем. В связи с этим необходимо усилить контроль в данной отрасли. Еще 10 лет назад представители отечественных Ассоциации ювелиров поднимали вопрос о готовности выпускать собственные изделия из местного золота и серебра. Однако правительство ничего не предприняло в данном направлении", — подчеркнул спикер.

В этой связи Чыныбай Турсунбеков отметил, что есть лица, заинтересованные в препятствовании развития ювелирной отрасли в стране.

"Для решения существующих проблем в данной сфере правительству необходимо предложить соответствующие поправки в нормативно-правовую базу Кыргызской Республики", — добавил глава парламента.