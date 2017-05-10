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Спикер: Необходимо прекратить незаконный ввоз драгоценных металлов в страну

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/spiker...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425020-ru.html

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10 мая 2017, 13:24       Комментарии

О необходимости "прекратить незаконный ввоз драгоценных металлов в страну и поддержать отечественное производство ювелирной отрасли" заявил в ходе обсуждения поправок в Кодекс об административной ответственности на заседании парламента спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Трусунбеков. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Турсунбеков отметил отрицательное влияние контрабандного ввоза драгметаллов в страну на развитие ювелирной отрасли в Кыргызстане.
"По информации представителя правительства, в первом квартале текущего года порядка 88% драгоценных металлов были завезены в страну нелегальным путем. В связи с этим необходимо усилить контроль в данной отрасли. Еще 10 лет назад  представители отечественных Ассоциации ювелиров поднимали вопрос о готовности выпускать собственные изделия из местного золота и серебра. Однако правительство ничего не предприняло в данном направлении", — подчеркнул спикер.
В этой связи Чыныбай Турсунбеков отметил, что есть лица, заинтересованные в препятствовании развития ювелирной отрасли в стране.
"Для решения существующих проблем в данной сфере правительству необходимо предложить соответствующие поправки в нормативно-правовую базу Кыргызской Республики", — добавил глава парламента.

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