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Десятилетний кыргызстанец пропал в Петербурге

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/desyat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425019-ru.html

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10 мая 2017, 13:34       Комментарии

Ученик третьего класса одной из петербургских школ не вернулся домой, пишут российские СМИ.
С заявлением о пропаже сына обратился в полицию отец ребенка, гражданин Кыргызстана.
"Он рассказал, что вечером 8 мая мальчик вышел из дома по улице Тельмана и с тех пор о нем никто ничего не знает. Мужчина добавил, что не знает причину, по которой школьник мог бы покинуть родительский дом добровольно, серьезных ссор, способствующих этому, в последнее время не было. Раньше таких побегов за мальчиком не водилось. У него темные волосы, одет в тот день был в синюю куртку, на ногах черные кроссовки с красно-бело-синими полосами. Родители говорят, что с собой у него не было ни денег, ни телефона", – говорится в сообщении.

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