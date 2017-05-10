В Бишкеке на конных скачках разыграли полмиллиона сомов и автомобиль

10 мая 2017, 13:13 Комментарии

На ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке прошли скачки, посвященные Дню Победы. Конноспортивные состязания проводились в восьми дистанциях, где общий призовой фонд составил 500 тысяч сомов, а также главным призом стал автомобиль.

Стартовыми стали так называемые "Гладкие скачки" на дистанции 1200 метров, в котором соревновались лошади до двух лет. Самой быстрой оказалась Венеция, жокеем которой был Мыктыбек Токтосунов. Призовой фонд этой дистанции составил 57 тыс. сомов, а тренер лошади-победителя Мирзат Шугуралиев получил 32 тыс. сомов.

Остальные денежные средства были разделены между серебряным и бронзовым призером. Вторым в этой дистанции финишировала Донна Эккос тренера Жекиша Батыркулова, и бронзу взяла Резвая Жаныбека Мырзабаева. Также в "Гладких скачках" для лошадей до четырех лет на дистанции 2 тысячи метров победил Роял-Тюлип Аликбека Жунусова.

На скачках "Кунан жорго" на 4,4 тысячи метров первым финишировал Паприка Лок и тем самым принес своим хозяевам 35 тыс. сомов. Второе место заняла Греция Омурбека Бабанова и третьей стала Акция Владимира Олейникова. Всего призовой фонд на этой дистанции составил 69 тыс. сомов.

В следующих скачках - "Кунан чабыш" - на дистанции 8,8 тыс. метров первым финишировал Флэш Ильшата Салимова, второе место за Разбором Нурбека Арыкбаева и третьим стал Кашкатору Турсунаалы Мамбетаитова. За первое место вручили 50 тысяч, за второе и третье места - по 30 тыс. сомов. Всего призовой фонд составил 122 тысячи сомов и оставшиеся средства были распределены между владельцами скакунов, занявшие с четвертого по седьмое место.

На дистанции 8,8 тыс. метров в беге иноходцев "Жорго салыш" без ошибок и первым пришел к финишу Вулкан, вторым - Альянс и третье место у Лоции, и замкнула четверку Стрелка. Призовой фонд в размере 120 тыс. был распределен между хозяевами лучшей четверки.

Один из знаменитых скакунов - Герда-Лок - выиграл скачки "Бышты жорго" на дистанции 6,6 тыс. метров. Вторым и третьим пришли лошади Ильшата Исмаилова - Материк и Пикассо. Общий призовой фонд этих скачек - 92 тыс. сомов.

В "Топ Байге" на 13,2 тыс. метров первым пришел к финишу Гордый Мелиса Турганбаева и принес своему хозяину 45 тыс. сомов. Всего денежные призы в размере 95 тыс. сомов распределены между хозяевами скакунов, занявших с первого по четвертое место.

Главный приз дня - автомашина - разыгрывался в "Ат чабыше" на 18 тыс. метров, где победителем стал Тумар Жетена Байкулакова из Бишкека. В этой дистанции второй пришла Стрела, третье место заняла Кок-Сулуу и замкнул призовую четверку Карагер. Призерам были выделены денежные призы на общую сумму в 100 тыс. сомов.

Как сообщили в федерации "Аргымак", аналогичные скачки проводились и в других регионах республики, в частности Ошской, Таласской, Иссык-Кульской областях.