 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Команда из КР примет участие в чемпионате мира по красоте среди парикмахеров и визажистов в ОАЭКоманда из КР примет участие в чемпионате мира по красоте среди парикмахеров и визажистов в ОАЭ

Самый тяжелый человек в мире успешно перенес операцию на желудке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359586_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425016-ru.html

Похожие новости

Маленькому Нурболу требуется операция на сердце

ЦИК аккредитовала 6 человек в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей 28 мая

Теракт в Таиланде: более 50 человек пострадали от взрыва в торговом центре

В Бишкеке более 500 человек станцевали вальс Победы

А.Атамбаев: Мы склоняем головы перед бессмертной памятью тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества

10 мая 2017, 13:27       Комментарии

В Мексике самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, вес которого составлял почти 600 кг, прошел успешную операцию по шунтированию желудка, сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей.
"Операция прошла вполне успешно. Однако теперь нам предстоит подождать, чтобы понять, как он отреагирует на изменения. Давайте надеяться, что все будет хорошо", - заявил хирург Хосе Кастанеда.
Перед операцией 33-летний Педро Франко несколько месяцев сидел на строгой диете, призванной уменьшить его вес перед операцией, в результате которой он сбросил 175 кг.
По данным местных СМИ, Педро Франко из-за ожирения был прикован к постели и не покидал дом более шести лет. Они также отметили, что мужчина начал резко набирать вес после того, как попал в серьезную аварию в возрасте 17 лет.
Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, operado con éxito de una reducción de estómago https://t.co/YfLFexAdp0 pic.twitter.com/P1NNwIhhYD
- Antena3Noticias (@A3Noticias) 10 мая 2017 г.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум