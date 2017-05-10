Самый тяжелый человек в мире успешно перенес операцию на желудке

10 мая 2017, 13:27 Комментарии

В Мексике самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, вес которого составлял почти 600 кг, прошел успешную операцию по шунтированию желудка, сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей.

"Операция прошла вполне успешно. Однако теперь нам предстоит подождать, чтобы понять, как он отреагирует на изменения. Давайте надеяться, что все будет хорошо", - заявил хирург Хосе Кастанеда.

Перед операцией 33-летний Педро Франко несколько месяцев сидел на строгой диете, призванной уменьшить его вес перед операцией, в результате которой он сбросил 175 кг.

По данным местных СМИ, Педро Франко из-за ожирения был прикован к постели и не покидал дом более шести лет. Они также отметили, что мужчина начал резко набирать вес после того, как попал в серьезную аварию в возрасте 17 лет.

Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, operado con éxito de una reducción de estómago https://t.co/YfLFexAdp0 pic.twitter.com/P1NNwIhhYD

- Antena3Noticias (@A3Noticias) 10 мая 2017 г.