Ч.Турсунбеков: "Необходимо поддержать отечественное производство ювелирной отрасли"

10 мая 2017, 13:20 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. "Необходимо искоренить незаконный ввоз драгоценных металлов в страну и поддержать отечественное производство ювелирной отрасли", - заявил торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в ходе обсуждения поправок в Кодекс об административной ответственности на заседании парламента сегодня, 10 мая.

Как сообщает пресс-служба ЖК КР, Ч.Турсунбеков отметил отрицательное влияние контрабандного ввоза драгметаллов в страну на развитие ювелирной отрасли в Кыргызстане. "По информации представителя Правительства в первом квартале текущего года порядка 88 процентов драгоценных металлов были завезены в страну нелегальным путём. "В связи с этим необходимо усилить контроль в данной отрасли. Ещё 10 лет назад представители отечественных Ассоциации ювелиров поднимали вопрос о готовности выпускать собственные изделия из местного золота и серебра. Однако Правительство ничего не предприняло в данном направлении", - подчеркнул Ч.Турсунбеков.

В этой связи Спикер отметил, что есть лица, заинтересованные в препятствовании развития ювелирной отрасли в стране. "Для решения существующих проблем в данной сфере Правительству необходимо предложить соответствующие поправки в нормативно-правовую базу Кыргызской Республики", - добавил спикер.