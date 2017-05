Команда из КР примет участие в чемпионате мира по красоте среди парикмахеров и визажистов в ОАЭ

10 мая 2017, 13:23 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Команда из 10 человек представит Кыргызстан на чемпионате мира по парикмахерскому искусству и визажу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила директор Всемирного конгресса красоты (World Beauty Congress) в Кыргызстане Амина Юсурова.

По ее информации, Кыргызстан представит команда из визажиста и парикмахера, официального фотографа конгресса красоты в Кыргызстане, жюри.

Чемпионат пройдет (World Beauty Championship of Hairstile and Make Up) 12 мая в Дубае, организатором которого является Всемирный Конгресс Красоты ("World Beauty Congress").

Стилисты и визажисты, которые смогут добиться хороших результатов, войдут в список "Тор-50" лучших стилистов мира.