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Из каракольского зоопарка сбежал волк (видео)

Источник:
http://knews.kg/2017/05/iz-kar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425013-ru.html

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10 мая 2017, 13:10       Комментарии

В Караколе из зоопарка сбежал волк. Об это сообщили очевидцы.
На видео видно, как зверь бежит по городу весь окровавленный. Очевидцы сообщили, что волка поймали и застрелили.

Комментарии

 

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