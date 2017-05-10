Из каракольского зоопарка сбежал волк (видео)

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Источник:http://knews.kg/2017/05/iz-kar...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-425013-ru.html
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10 мая 2017, 13:10 Комментарии
Комментарии
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