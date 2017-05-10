В Германии по случаю Дня Победы послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу

10 мая 2017, 12:31 Комментарии

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Германии Эринес Оторбаев, а также послы и военные атташе стран СНГ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

От имени Посольства КР в ФРГ были возложены венки к монументу Воина-освободителя в Трептов парке и к мемориалу павшим советским воинам в парке Тиергартен в г. Берлине.

Главы дипломатических миссий и участники церемонии почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей, а также возложили живые цветы к братским могилам советских воинов в парках Трептов и Тиергартен.