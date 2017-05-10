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В Германии по случаю Дня Победы послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359583_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425012-ru.html

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10 мая 2017, 12:31       Комментарии

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