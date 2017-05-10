Опрос "ВБ": Как обезопасить детей от ДТП

10 мая 2017, 12:53 Комментарии

Ситуацию на дорогах Бишкека едва ли можно назвать хорошей. Ежедневно происходит множество ДТП, в том числе и с участием детей. Буквально сегодня пострадала ученица девятого класса столичной школы. В конце апреля текущего года два мальчика оказались под колесами "Мерседеса" и несколько дней находились в коме.

Так как же обезопасить детей от ДТП? С таким вопросом "ВБ" обратился к жителям столицы.

Как считают бишкекчане, следить за знанием Правил дорожного движения, а также воспитывать культуру поведения на дороге должна семья. Именно родители должны объяснить ребенку, что красный - "стой", зеленый - "иди". Что перед тем, как выйти на проезжую часть, нужно посмотреть по сторонам. В школах же, по мнению опрошенных, стоит проводить специализированные уроки и приглашать на такие лекции сотрудников патрульной милиции. Кроме того, респонденты отметили, что надо наказывать водителей более жестко за несоблюдение правил дорожного движения вплоть до лишения водительских прав.