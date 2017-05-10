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Опрос "ВБ": Как обезопасить детей от ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359584_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425011-ru.html

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10 мая 2017, 12:53       Комментарии

Ситуацию на дорогах Бишкека едва ли можно назвать хорошей. Ежедневно происходит множество ДТП, в том числе и с участием детей. Буквально сегодня пострадала ученица девятого класса столичной школы. В конце апреля текущего года два мальчика оказались под колесами "Мерседеса" и несколько дней находились в коме.
Так как же обезопасить детей от ДТП? С таким вопросом "ВБ" обратился к жителям столицы.
Как считают бишкекчане, следить за знанием Правил дорожного движения, а также воспитывать культуру поведения на дороге должна семья. Именно родители должны объяснить ребенку, что красный - "стой", зеленый - "иди". Что перед тем, как выйти на проезжую часть, нужно посмотреть по сторонам. В школах же, по мнению опрошенных, стоит проводить специализированные уроки и приглашать на такие лекции сотрудников патрульной милиции. Кроме того, респонденты отметили, что надо наказывать водителей более жестко за несоблюдение правил дорожного движения вплоть до лишения водительских прав.

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