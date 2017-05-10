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В парламенте выбрали представителя оппозиции ЖК в Совет по гражданской и муниципальной службе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-parlame...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425010-ru.html

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10 мая 2017, 12:44       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. В парламенте выбрали представителя парламентской оппозиции Жогорку Кенеша в Совет по государственной гражданской и муниципальной службе.
Депутаты рассматривали проект постановления Жогорку Кенеша "Об определении представителя парламентской оппозиции Жогорку Кенеша в состав Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе" (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша).
Как сказала докладчик депутат Алмамбет Шыкмаматов, парламентское меньшинство по закону должно представить одного кандидата в Совет. Предлагаются кандидатуры Руслана Казакбаева (РАЖ), Натальи Никитенко (Ата-Мекен) и Мирлана Бакирова (Онугуу-Прогресс).
Депутаты проводили голосование в электронном формате.
По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал Руслан Казакбаев – 88.

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