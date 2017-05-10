В парламенте выбрали представителя оппозиции ЖК в Совет по гражданской и муниципальной службе

10 мая 2017, 12:44 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. В парламенте выбрали представителя парламентской оппозиции Жогорку Кенеша в Совет по государственной гражданской и муниципальной службе.

Депутаты рассматривали проект постановления Жогорку Кенеша "Об определении представителя парламентской оппозиции Жогорку Кенеша в состав Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе" (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша).

Как сказала докладчик депутат Алмамбет Шыкмаматов, парламентское меньшинство по закону должно представить одного кандидата в Совет. Предлагаются кандидатуры Руслана Казакбаева (РАЖ), Натальи Никитенко (Ата-Мекен) и Мирлана Бакирова (Онугуу-Прогресс).

Депутаты проводили голосование в электронном формате.

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал Руслан Казакбаев – 88.