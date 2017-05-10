В Берлине послы стран СНГ возложили цветы к братским могилам советских воинов

10 мая 2017, 12:54 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия Эринес Оторбаев, а также послы и военные атташе стран СНГ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

От имени посольства Кыргызстана в ФРГ были возложены венки к монументу Воина-освободителя в "Трептов парке" и к мемориалу павшим советским воинам в парке "Тиергартен" в г.Берлин.

Главы дипломатических миссий и участники церемонии почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей, а также возложили живые цветы к братским могилам советских воинов в парках "Трептов" и "Тиергартен".