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В Берлине послы стран СНГ возложили цветы к братским могилам советских воинов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-berline...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425009-ru.html

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10 мая 2017, 12:54       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия Эринес Оторбаев, а также послы и военные атташе стран СНГ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
От имени посольства Кыргызстана в ФРГ были возложены венки к монументу Воина-освободителя в "Трептов парке" и к мемориалу павшим советским воинам в парке "Тиергартен" в г.Берлин.
Главы дипломатических миссий и участники церемонии почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей, а также возложили живые цветы к братским могилам советских воинов в парках "Трептов" и "Тиергартен".

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